Він закликав російську владу до фізичного знищення українців.

Обвинувальний акт стосовно директора російського пропагандистського телеканалу "Russia Today" Антона Кузнєцова-Красовського, який закликав до геноциду українців, передано до суду.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Наразі завершено досудове розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 442 "Геноцид, публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів" Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт передано до суду", - сказано в повідомленні.

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У СБУ наголосили, що Кузнєцов-Красовський неодноразово використовував усі доступні йому медійні платформи для публічних закликів до геноциду українців, ліквідації незалежності України та повалення її конституційного ладу.

Також в СБУ зазначили, що слідчі зібрали вичерпну доказову базу для притягнення його до кримінальної відповідальності: зокрема, задокументовано, що Кузнєцов-Красовський неодноразово негативно висловлювався про українців як націю та про існування України як самостійної і суверенної держави.

У своїх публікаціях, розміщених у YouTube і Telegram-каналах, зловмисник закликав російську владу до фізичного знищення українців, поширював антиукраїнську пропаганду не лише в ефірі телеканалу, а й створював "авторські" відеозаписи, а також переконував глядачів у доцільності проведення так званої "спеціальної воєнної операції" на території України.

Як раніше повідомляв УНІАН, на п'ятому місяці повномасштабного вторгнення в Україну російський пропагандистський канал RT обійшов санкції. Адміністарція створила більше десятка копій своїх сайтів іншими мовами, щоб уникнути обмежень.

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