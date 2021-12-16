Товар є вантажем "подвійного використання", його можна ввозити лише за за дозволом Держекспортконтролю.

В Україну намагалися ввезти 24 тонни добрива, яке зловмисники можуть використовувати при терактах. Спробу незаконного ввезення припинили митники Одеської області.

Про це повідомили в прес-службі Одеської митниці.

Відзначається, що припинена спроба незаконного ввезення в Україну товару подвійного використання – нітрату калію. Згідно з поданими в митницю документами, з Ізраїлю на адресу київського підприємства переміщувався товар "Добрива мінеральні з вмістом двох поживних елементів - азоту і калію", вага вантажу - 24 тонни.

Фахівці відібрали проби товару. Лабораторні дослідження показали, що це - нітрат калію водорозчинного для використання як мінеральне добриво. Водночас, пояснили в прес-службі, нітрат калію включений в Єдиний список товарів подвійного використання.

"Нітрат калію належить до матеріалів, які за своїми властивостями можуть бути використані в терористичних цілях, імпорт (тимчасове ввезення) зазначеного товару здійснюється за дозволом Держекспортконтролю", - заявили у відомстві.

Читайте такожВ аеропорту "Львів" у іноземок вилучили прикраси і валюту на понад 15 мільйонів гривень (фото)Одеська митниця поінформувала Управління СБ України в Одеській області про правопорушення, передбачене ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України. Вантаж вилучено.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на кордоні України затримали контрабандистів, які прикріпили до себе понад 150 банок з делікатесом.

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Автор: Лариса Козова