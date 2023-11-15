Подія сталася на очах маленької дитини потенційного призовника.

В Одесі розпочато кримінальне провадження за фактом дій правоохоронців та військових, які на вулиці надягли на чоловіка кайданки нібито під час вручення повістки.

Відео затримання оприлюднили очевидці вчора у соціальних мережах. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Йдеться, що 14 листопада низкою одеських телеграм-каналів було поширено відео, на якому працівники обласного центру комплектування спільно з правоохоронцями одягли кайданки на чоловіка та силоміць заштовхали його в авто за, нібито, відмову від отримання повістки.

Відео дня

"Працівники ДБР розпочали розслідування цього інциденту та вже провели комплекс невідкладних слідчих дій, допитали свідків, а також усіх учасників події. Також вилучено відповідні відеозаписи та адміністративні матеріали", - розповіли у бюро.

Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовими службовими особами та правоохоронцями службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України, ч. 2 ст. 365 КК України). Встановлюються всі обставини інциденту.

Як стало відомо УНІАН, інцидент стався у Київському районі міста, на території житлового масиву "Радужний".

В Одесі на чоловіка вдягли кайданки, коли "давали" повістку

Вчора одеські Telegram-канали оприлюднили відео, на якому зафіксовано, як якогось чоловіка затримують люди на очах у його дружини та маленької дитини. Кілька жінок на відео голосно кричать, звуть по допомогу, одна з них стверджує, що чоловіка побили та зв'язали. Навколо автомобіля зібралися місцеві жителі та не давали автівці поїхати. Хтось кричав, що чоловіку, якого посадили у машину, стало погано. Жінка, яка проходила повз, запропонувала викликати швидку, але невідомо, чи лікарі були на місці події.

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