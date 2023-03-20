Пасажирка деякий час вела з ним діалог, але відповіді чоловіка здивували.

В Одесі таксист одного із сервісів оскандалився пропагандистськими заявами про "нацистів-фашистів" в Україні та "американські ракети", які летять на мирні міста.

Відео з проросійським водієм записала його пасажирка та опублікувала в соцмережах. Дівчина повідомила, що лише попросила вимкнути російську музику, але натомість отримала порцію пропагандистської маячні.

"Ви мене утискаєте. Ну, ви мені розказуєте, що мені в моїй країні робити. Я - українець. Я в Одесі виріс і все життя розмовляю російською. Якби ви сказали, що не слухаєте російські пісня, я б відмовився від замовлення", - заявив водій.

Дівчина зауважила, що Росія запускає ракети по будинках українців, саме тому вона відмовляється від всього російського, зокрема і музики. Однак водій здивував ще більше.

Водій: Так, вони не від них (не з РФ - УНІАН). Вони з Америки (летять - УНІАН). Америка... Вона все життя війни починає.

Пасажирка: А Росія на Сирію не нападала?

Водій: Росія Сирію звільнила від американців.

Пасажирка: А чого ви не поїдете просто в Росію?

Водій: Із задоволенням, якби випустили, я б поїхав.

Пасажирка зауважила, що водій раніше переконував, нібито живе "у своїй країні". На це він відповів, що це вже "не його країна", бо тут живуть "нацисти і фашисти".

Скандальні українці: останні інциденти

Деякі проросійські ватники залишаються в Україні, чекаючи окупантів. У соцмережах, але й українці з мирних територій. Кілька місяців тому українка, яка мешкає в Івано-Франківську, заявила, що Росія точно переможе та пояснила, що просто "думає реалістично". Однак позиція дівчини щодо війни різко змінилася, коли її прямий ефір став резонансним. За лічені години вона записала відеозвернення з вибаченнями.

Згодом ще одна 21-річна українка заявила, що народитися в Україні - її найбільша помилка. Водночас Росію вона дуже любить, і мова країни-окупанта їй дається краще, ніж рідна.

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