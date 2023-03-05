Жінки хильнули зайвого і взялися обговорювати геополітичну ситуацію у світі.

Дві жительки окупованої території Донецької області провели алкогольний прямий ефір про війну в Україні. За їхньою версією, Росія прийшла їм "допомогти".

Як повідомляє "Труха", двоє дівчат вийшли в ефір під час застілля із акаунту з нікнеймом "Лана Бергер". Хильнувши зайвого вони вирішили поговорити з глядачами про Україну, яка "напала на Донбас".

"Якби ваша Україна напала на наш Донбас, хоч вона це і робила досить довгий час, ми б не вивезли ні технікою, ні силами. І Росія вирішила нам допомогти, звісно, бо Донбас не хотів бути з Україною. Чому? Бо на Донбасі є шахти, сольові заводи, на Донбасі є все, а у вашій Україні немає нічого - ну, мало", - заявила одна з п'яних жінок.

На її переконання, Донбас всі роки "годував" Україну, а потім "вирішив піти". "Ми не хотіли в Америку, на відміну від України. Ми не скакали на Майдані. Ми працювали в цей час. Кожна людина Донбасу працювала, як ми це звикли робити. А ви скакали на Майдані", - заявила вона.

Скандали з соцмереж

Зашкварюються не тільки проросійські ватники у соцмережах, але й українці з мирних територій. Кілька місяців тому українка, яка мешкає в Івано-Франківську, заявила, що Росія точно переможе та пояснила, що просто "думає реалістично". Однак позиція дівчини щодо війни різко змінилася, коли її прямий ефір став резонансним. За лічені години вона записала відеозвернення з вибаченнями.

Згодом ще одна 21-річна українка заявила, що народитися в Україні - її найбільша помилка. Водночас Росію вона дуже любить, і мова країни-окупанта їй дається краще, ніж рідна.

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