У Дніпропетровській області внаслідок вибуху запалу від гранати постраждали двоє дітей.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
Подія сталася 9 січня близько 19:00 у приватному будинку в смт Карнаухівка Південного району міста Кам’янське. В результаті вибуху 14-річний та шестирічний хлопець отримали травми рук, живота та обличчя. Наразі їх обох доставили до обласної дитячої лікарні. Встановлено, що вибух стався за місцем мешкання родини 6-річної дитини, де перебував у гостях підліток.
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За даним фактом слідчі Південного відділення поліції відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України - ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною).
В рамках розслідування будуть встановлені обставини злочину та походження боєприпасу.
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