Від потужності вибуху споруда повністю зруйнувалася.

Читайте такожУ Китаї чоловік підірвав себе в будівлі з людьми (відео 18+)Момент вибуху, від якого 3 квітня обвалилася двоповерхова будівля гаража на вулиці Карла Маркса в Солом'янському районі Києва, потрапив на відео.

Ролик опублікований на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

Від потужності вибуху споруда повністю зруйнувалася.

Постраждали також сусідній житловий будинок і припаркований недалеко автомобіль.

Вважалося, що під завалами можуть бути люди. Однак увечері у ДСНС повідомили, що рятувальники розібрали великогабаритні будівельні конструкції та постраждалих внаслідок вибуху немає.

"За попередніми даними стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння в окремому гаражі. В результаті вибуху гараж знищений повністю, частково пошкоджено сусідній житловий будинок і літню кухню", - зазначили в ДСНС.

Вибух у Києві

Раніше в поліції Києва розповіли, що отримали повідомлення про вибух на території приватного будинку на вулиці Карла Маркса.

За даними правоохоронців, був зруйнований гаражний бокс, пошкоджені паркани та стіни сусідніх будинків. "За попередньою інформацією вибух стався при установці газового обладнання", - повідомляли в поліції.

Подію зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення у Солом'янському управлінні поліції.

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Автор: Катерина Комолова