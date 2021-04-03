Рятувальники нікого не знайшли під завалами будівлі, що вибухнула в Києві / фото ДСНС

Читайте такожУ Китаї чоловік підірвав себе в будівлі з людьми (відео 18+)Момент вибуху, від якого 3 квітня обвалилася двоповерхова будівля гаража на вулиці Карла Маркса в Солом'янському районі Києва, потрапив на відео.

Ролик опублікований на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

Від потужності вибуху споруда повністю зруйнувалася.

Постраждали також сусідній житловий будинок і припаркований недалеко автомобіль.

Вважалося, що під завалами можуть бути люди. Однак увечері у ДСНС повідомили, що рятувальники розібрали великогабаритні будівельні конструкції та постраждалих внаслідок вибуху немає.

"За попередніми даними стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння в окремому гаражі. В результаті вибуху гараж знищений повністю, частково пошкоджено сусідній житловий будинок і літню кухню", - зазначили в ДСНС.

Вибух у Києві

  • Раніше в поліції Києва розповіли, що отримали повідомлення про вибух на території приватного будинку на вулиці Карла Маркса.
  • За даними правоохоронців, був зруйнований гаражний бокс, пошкоджені паркани та стіни сусідніх будинків. "За попередньою інформацією вибух стався при установці газового обладнання", - повідомляли в поліції.
  • Подію зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення у Солом'янському управлінні поліції.

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Автор: Катерина Комолова