На Волині чоловік травмувався петардою через власну необережність.
Про це повідомляє прес-служба поліції області.
Інцидент стався ще 31 грудня близько 21:00. 38-річний місцевий мешканець, перебуваючи у ванній кімнаті власного будинку, запалив ґніт петарди «Р-23». Згодом чоловік намагався її погасити пальцями лівої руки, але петарда вибухнула.
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Внаслідок власного необережного поводження із піротехнікою волинянин отримав тілесні ушкодження: ампутацію двох пальців та рвану рану лівої кисті. Його госпіталізували до хірургічного відділення Маневицької центральної районної лікарні.
Відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про скоєні кримінальні правопорушення та інші події.
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