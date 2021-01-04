38-річний місцевий мешканець, перебуваючи у ванній кімнаті власного будинку, запалив ґніт петарди «Р-23».

На Волині чоловік травмувався петардою через власну необережність.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Інцидент стався ще 31 грудня близько 21:00. 38-річний місцевий мешканець, перебуваючи у ванній кімнаті власного будинку, запалив ґніт петарди «Р-23». Згодом чоловік намагався її погасити пальцями лівої руки, але петарда вибухнула.

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Внаслідок власного необережного поводження із піротехнікою волинянин отримав тілесні ушкодження: ампутацію двох пальців та рвану рану лівої кисті. Його госпіталізували до хірургічного відділення Маневицької центральної районної лікарні.

Відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про скоєні кримінальні правопорушення та інші події.

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Автор: Денис Прядко