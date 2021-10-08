А все через нові запровадженні карантинні обмеження у місті - учням місцевих шкіл дозволили користуватися транспортом за наявності довідки з навчального закладу.

У Мелітополі Запорізької області через карантинні обмеження троє водіїв маршруток відмовилися везти дівчинку до школи. Допомогти дитині погодився лише четвертий шофер.

Про ситуацію повідомила у соціальних мережах мати неповнолітньої - Анна Кропивка, пише "РІА Мелітополь".

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Жінка розповіла, що водії вимагали учнівський квиток чи довідку зі школи. Їх дівчинка не мала, бо просто не встигли зробити. Жінка також зауважила, що інші правила водії маршруток без проблем порушують: беруть пасажирів більше дозволеного, пускають людей без масок і самі їх не носять. А ось з дитиною вирішили бути принциповими.

"Дитину вигнали з трьох маршруток! І це о 07:40 ранку. Холод, вітер. Наплювати! Був же наказ. Невже не видно, що їде учень? Над дівчинкою зжалився лише четвертий водій", – написала мати.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, з 7 жовтня Запорізька область перейшла до "помаранчевої зони". У Мелітополі заборонили проїзд у транспорті невакцинованим особам. Для проїзду в громадському транспорті, зокрема, у школярів має бути довідка з навчального закладу або учнівський квиток.

Зранку в місті спостерігався справжній колапс - автобусів на маршрутах вкрай мало, на зупинках утворилися черги, пасажири - обурені. За повідомленням ЗМІ, ще з часів першого локдауну чимало містян пересіли на велосипеди. Сьогодні ж багато хто зранку був вимушений іти на роботу пішки.

Карантин в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко