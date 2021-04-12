В Одеській області під домашній арешт помістили жінку, яка вдарила поліцейського по обличчю мотошоломом.
Читайте такожДівчині вирвали волосся: у Києві сталася масова бійка (фото)Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався минулого тижня на трасі біля селища Овідіополь, коли чоловік з дружиною їхали на мопеді додому.
Група реагування патрульної поліції зупинила водія через відсутність номерного знака. Як виявилося, мопед чоловік не зареєстрував в уповноваженому органі МВС, до того ж сів за кермо в стані алкогольного сп'яніння.
Щодо 39-річного правопорушника поліцейські винесли постанови за ч. 1 ст. 126, ч. 6 ст. 121 і протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.
«На оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення дружина водія, яка також мала явні ознаки алкогольного сп'яніння, відреагувала агресією. Жінка вилаяла поліцейських, а потім ще й ударила несподівано одного з них мотошоломом в обличчя, заподіявши забій м'яких тканин», - повідомили в поліції.
На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. Потерпілому на місці надали медичну допомогу, а 40-річну громадянку доставили до територіального відділення поліції.
Їй оголосили підозру за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Жінці обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
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