П'яна зловмисниця вдарила інспектора під час оформлення документів за порушення ПДР її чоловіком.

В Одеській області під домашній арешт помістили жінку, яка вдарила поліцейського по обличчю мотошоломом.

Читайте такожДівчині вирвали волосся: у Києві сталася масова бійка (фото)Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався минулого тижня на трасі біля селища Овідіополь, коли чоловік з дружиною їхали на мопеді додому.

Група реагування патрульної поліції зупинила водія через відсутність номерного знака. Як виявилося, мопед чоловік не зареєстрував в уповноваженому органі МВС, до того ж сів за кермо в стані алкогольного сп'яніння.

Щодо 39-річного правопорушника поліцейські винесли постанови за ч. 1 ст. 126, ч. 6 ст. 121 і протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

«На оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення дружина водія, яка також мала явні ознаки алкогольного сп'яніння, відреагувала агресією. Жінка вилаяла поліцейських, а потім ще й ударила несподівано одного з них мотошоломом в обличчя, заподіявши забій м'яких тканин», - повідомили в поліції.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. Потерпілому на місці надали медичну допомогу, а 40-річну громадянку доставили до територіального відділення поліції.

Їй оголосили підозру за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Жінці обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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Автор: Лариса Козова