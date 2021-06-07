Інцидент стався близько першої години ночі 7 червня.

Вночі у селищі Пісочин неподалік від Харкова після ДТП зав'язався конфлікт, в розпалі якого прозвучало кілька пострілів.

Як пише Telegram-канал "Автомобільний Харків", спочатку Toyota Camry врізалася в стовп. Водій "ВАЗ 2112" зупинився запитати, чи потрібна допомога, та отримав каменем в лобове.

Також на місці ДТП опинився журналіст, який почав вести прямий ефір після чого на нього почали нападати з битою.

За інформацією місцевого сайту objectiv.tv, подія трапилася близько першої години ночі 7 червня, і події розвивалися дещо іншим чином.

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Всі обставини конфлікту з'ясовуються.

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Автор: Катерина Шварц