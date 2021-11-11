Затриманому у четвер мають обрати запобіжний захід.

У Запоріжжі поліція затримала колишнього головного лікаря інфекційної лікарні, де 4 лютого в результаті пожежі загинули четверо людей.

Про це повідомив Відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Зазначається, що колишнього головлікаря було оголошено в розшук у зв’язку з ігноруванням викликів до слідчого управління ГУНП в Запорізькій області.

"10 листопада фігурант був затриманий в порядку ст. 191 "Дії уповноважених службових осіб після затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання" Кримінального процесуального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

Читайте такожНа Київщині в лікарні сталася пожежа, є жертваЙого підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

У поліції додали, що сьогодні, 11 листопада, буде вирішуватися питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у ніч на 4 лютого в Запоріжжі в результаті пожежі в одній з палат-боксів реанімаційного відділення обласної інфекційної лікарні, де перебували хворі на COVID-19, загинули троє пацієнтів і лікар.

Поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Головного лікаря медзакладу Володимира Шинкаренка відсторонили від виконання обов’язків. Також фігурантом справи є відповідальний за протипожежну безпеку цього медзакладу.

Автор: Світлана Макринська