Повідомлено про підозру інтернет-агітаторам з Києва, Чернігівської та Волинської областей.

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували діяльність розгалуженої мережі агітаторів, які поширювали через інтернет інформацію на шкоду державній безпеці України.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, зловмисники намагалися штучно дестабілізувати ситуацію в різних регіонах країни напередодні травневих свят.

Читайте такожЛітак з Румунії порушив кордон та залетів углиб України (відео)Так, у Києві викрито уродженця Донецької області, який публічно закликав до захоплення державної влади та агітував приєднуватися до лав незаконних збройних формувань в ОРДЛО. Свої «публікації» він оприлюднював на кількох акаунтах у соціальних мережах.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій) Кримінального кодексу України.

Також повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України двом інтернет-агітаторам з Чернігівської та Волинської областей. Вони агітували до дій, спрямованих на зміну меж державного кордону України.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Закелова