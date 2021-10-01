Правоохоронці вже перевірили 430 га лісу біля місця інциденту.

Правоохоронці в рамках розслідування замаху на вбивство першого помічника Президента України Сергія Шефіра прочесали понад 400 гектарів лісу. На десятий день після нападу знаряддя так і не знайшли.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За словами голови МВС Дениса Монастирського, справа рухалася б швидше, якби в Україні працювала система "безпечна країна".

"Розслідування замаху на вбивство помічника президента Сергія Шефіра триває 10-й день. Висновки робити рано. Зараз вивчають відеозаписи з приватних відеокамер. І це одне з питань, яке буде підіймати МВС - якби всі камери були підключенні до системи "безпечна країна", відпрацювання у кримінальному провадженні проходило б швидше", - зазначив міністр.

Читайте такожУ Києві обстріляли автомобіль голови Державної архівної служби (фото)За його словами, правоохоронці перевірили 430 гектарів лісу біля місця злочину, але зброю не знайшли.

Замах на Сергія Шефіра

Вранці 22 вересня в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента, його друга Сергія Шефіра. В результаті поранення в ногу отримав водій.

Сам Шефір не постраждав.

За даними прокуратури, між селами Ходосівка та лісники по автомобілю з лісопосадки було зроблено близько 18 пострілів з автоматичної зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК - замах на вбивство двох і більше осіб.

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що українські правоохоронці працюють над розслідуванням замахи на Шефіра з колегами з США і Великобританії.

Автор: Анастасія Горбачова