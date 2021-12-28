Загалом поліцейські повідомили про підозру шістьом членам злочинної групи, що брали участь у продажу дітей.

Правоохоронці викрили засновників приватної клініки на продажу дітей іноземцям, за 3 роки вони заробили 1,2 мільйона євро.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначається, наразі поліцейські оголосили підозри шістьом учасникам злочинної групи у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

За даними поліції, до складу групи входили двоє організаторів - засновників приватної клініки. Зловмисники вербували малозабезпечених жінок для участі у програмі так званого "сурогатного материнства".

Народжувати немовлят жінки виїжджали до Чехії. Водночас у жодних медичних документах не йшлося про сурогатне материнство, а вказувалося, що немовлята народжені за стандартною процедурою. У свідоцтві про народження дітей матір’ю зазначалася громадянка України, а батьком – іноземець. Потім матерів примушували оформити відмову від батьківських прав на користь іноземців.

Читайте такожУ Хмельницькому мати намагалася продати неповнолітню доньку в сексуальне рабство: жінку засудилиЗа свої послуги організатори злочинної групи отримували 50-70 тис. євро. За три роки вони отримали від продажу немовлят понад 1,2 мільйона євро.

У спецоперації з викриття зловмисників брали участь працівники міжнародної слідчої групи, до складу якої увійшли чеські та шведські колеги.

Наразі проведено 20 санкціонованих обшуків у клініці та за місцями мешкання фігурантів. Правоохоронці вилучили документи та печатки медичних закладів, а також автомобілі преміум-класу.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією належного їм майна або без такої.

Судом вирішуватиметься питання про обрання запобіжних заходів членам організованої групи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 50 млн грн кожному.

Як повідомляв УНІАН, раніше Нацполіція викрила у Києві схему торгівлі немовлятами. "Вартість" однієї дитини становила 70 тисяч доларів.

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