Ймовірно, загиблий – господар згорілого житла.

У центрі Одеси внаслідок пожежі в житловому будинку-пам'ятці архітектури загинув чоловік.

Як повідомили журналістам у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, сьогодні приблизно о 15:30 до Служби порятунку надійшла інформація про загоряння квартири на третьому поверсі триповерхового житлового будинку по вул. Мала Арнаутська, 45.

В результаті пожежі загинув чоловік, за попередніми даними, він є власником квартири. О 16:08 пожежу було локалізовано на площі 40 кв. м. Гасіння вогню ускладнювало значне захаращення квартири різним мотлохом.

Читайте такожНа Одещині за жорстоке вбивство медика судитимуть чотирьох чоловіківСходовими маршами рятувальники евакуювали трьох мешканців будинку та кішку. Повністю пожежу було ліквідовано близько 16:30. Від ДСНС залучалися вісім одиниць техніки та 30 рятувальників.

Причина загоряння встановлюється.

Місцеві жителі розповіли журналістам, що у зазначеній квартирі раніше вже відбувалися загоряння. У ній жив чоловік, який вів асоціальний спосіб життя, зловживав алкоголем, у квартиру приносив старі речі, предмети, які інші люди викидали в контейнери для побутових відходів.

Раніше стало відомо, що в одній з лікарень Одеси померли двоє постраждалих внаслідок пожежі, що стався 26 листопада у висотному житловому будинку на вул. Корольова, 6-річний хлопчик залишився сиротою.

Довідка. В Одесі на вул. Мала Арнаутська, 45, розташований пам'ятник архітектури – прибутковий будинок Булгака, датований XIX століттям. У ньому жив рабин синагоги "Малбиш арумим" Зусь Аарон-Нахманов Фрідман (1870 – 1936), праправнук Дов-Бера (другого лідера хасидського руху).

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Автор: Лариса Козова