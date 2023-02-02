Після повномасштабного вторгнення чоловік намагався налагодити новий канал доставки товарів до РФ через треті країни.

Жителю Харківщини правоохоронці повідомили про підозру за постачання до Росії комплектуючих для військових підводних човнів.

"Кіберфахівці СБУ припинили незаконну діяльність українського "ділка", який незважаючи на заборону РНБО, постачав до РФ товари подвійного використання. Ці деталі використовувалися на підводних човнах російського флоту, які задіяні у ракетних ударах по цивільній інфраструктурі України", - йдеться в повідомленні Служби безпеки України.

При цьому у відомстві зазначають, що для того, щоб обійти заборону на військово-технічне співробітництво з РФ, він створив свою компанію, яка закуповувала товари подвійного призначення в українських підприємствах, і під виглядом "цивільних приладів" постачав їх до РФ.

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"Насправді продукція використовувалася для оснащення флоту держави-агресора. Зокрема, для обладнання підводних човнів, з яких рашисти запускають ракети по Україні", - наголошує СБУ.

Як зазначається, після повномасштабного вторгнення чоловік намагався налагодити новий канал доставки товарів до РФ через треті країни, але цьому вдалося запобігти.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за статтею 333 "Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.

Скандал з передачею запчастин Росії - що відомо

23 жовтня 2022 року СБУ повідомила про затримання президента компанії "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва. Його підозрювали у роботі на Росію. Шевченківський райсуд Києва обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

7 листопада 2022 року держава провела примусове відчуження у свою власність "Мотор Січі". Вже 29 листопада голова міноборони Олексій Резніков своїм наказом призначив генеральним директором ПАТ "Мотор Січ" Олексія Нікіфорова.

1 лютого СБУ повідомила нову підозру колишньому президенту "Мотор Січі" В'ячеславу Богуслаєву через співпрацю з російськими .

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