Його на вулиці затримала поліція нібито за порушення ПДР та відсутність при собі документів. Чоловіка доставили у фільтраційний центр, де вручили повістку.

Житель Львівщини відсудив у держави 20 тисяч гривень моральної шкоди, завданої йому поліцейськими, які торік у жовтні звинуватили його у порушенні ПДР та доставили у фільтраційний центр, де вручили повістку.

Згідно з рішенням Городоцького районного суду Львівської області, ухваленим 11 серпня, вранці 5 жовтня 2022 року у Городку під час вигулу собаки правоохоронці зупинили чоловіка нібито за порушення ПДР – перехід дороги поза пішохідним переходом.

За даними чоловіка, один із поліцейських почав грубо з ним спілкуватися, погрожувати врученням повістки, насильно утримувати його, оскільки, вигулюючи біля дому собаку, він не мав при собі документів, що посвідчуюють особу. У подальшому поліцейські почали звинувачувати його у порушенні ПДР, затримали, застосувавши кайданки, доставили у фільтраційний центр, де вручили повістку, а після цього до відділення поліції, де відносно нього було складено постанову про адміністративне правопорушення та протокол затримання.

Відео дня

Він зазначає, що внаслідок дій правоохоронців у нього істотно погіршився стан здоров`я, він отримав побої в процесі затримання та доставки до відділення поліції, до нього була викликана бригада швидкої меддопомоги, яка встановила наявний гіпертонічний криз.

Згодом чоловік довів, що не порушував ПДР, а суд скасував постанову, що передбачала 255 гривень штрафу. Після цього він звернувся до суду, щоб стягнути компенсацію через незаконне затримання поліцією. Чоловік мотивував це тим, що моральна шкода була спричинена йому не лише через незаконне притягнення до адмінвідповідальності, а й незаконне затримання, безпідставне застосування кайданків, доставлення його до фільтраційного табору, а не у відділення поліції, як цього вимагає закон, вручення повістки.

Своєю чергою представник поліції у суді розповів, що правоохоронці зупинили чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці. Він неадекватно відреагував на зауваження, шарпнув поліцейського та не мав при собі документів. Тому його затримали, а після встановлення особи відпустили. Відеозапис, на якому було зафіксовано інцидент, не зберігся.

Дослідивши усі матеріали справи, суд постановив стягнути на користь чоловіка з держбюджету 20 тисяч гривень за спричинену йому моральну шкоду через дії патрульних поліцейських. На це рішення протягом 30 днів може бути подана апеляція.

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