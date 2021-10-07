Житель Дніпра купив на місцевому ринку вагових цукерки і виявив в ній неприємний "сюрприз" - в солодощах були черви.
Про це повідомляє "Інформатор".
Інцидент стався 7 жовтня - цукерки дніпрянин придбав на ринку "Озерка". Незадоволений клієнт спробував повернутися в магазин, але до того часу точка вже закрилася.
При цьому, чек чоловік не взяв чек і тому гроші за покупку йому не повернули. Замість цього він звернувся до Держпродспоживслужби - магазин, який торгує червивими цукерками, обіцяли перевірити.
Попалися червиві продукти: що робити
Щоб убезпечити себе від недобросовісних продавців, українцям рекомендується дотримуватися кількох правил:
- зберігати чек покупки;
- сфотографувати прострочений товар;
- звернутися до Держпродспоживслужби за телефоном 050 230 04 28;
- написати в магазині претензію в двох примірниках і завірити їх підписами адміністратора.
Варто зазначити, Дніпро - не єдине місто, де можна "поласувати" червивими продуктами. Раніше цього року учасник ООС купив у продуктовому магазині Херсона варену ковбасу, що кишіла хробаками.
А кілька місяців тому на Полтавщині чоловік придбав на автостанції сосиску в тісті і виявив в ній опаришів.