Востаннє страхові суми змінювалися розпорядженням Нацкомфінпослуг за поданням МТСБУ у вересні 2019 року.

МТСБУ звернулося до Національного банку України з пропозицією переглянути страхові суми (максимальний розмір виплати) по ОСЦПВ у бік підвищення: до 160 тис. грн за шкоду, завдану майну потерпілого, і 320 тис. грн за шкоду життю і здоров'ю. Також пропонується збільшити ліміт виплат по європротоколу до 80 тис. грн.

В даний час страхові суми складають 130 тис. грн і 260 тис. грн відповідно, ліміт виплат по європротоколу - 50 тис. грн. Останній раз страхові суми змінювалися розпорядженням Нацкомфінпослуг за поданням МТСБУ у вересні 2019 року. Розмір страхових сум підвищується відповідно до показника інфляції, як це встановлено чинним законодавством.

За підсумками 1 кварталу цього року на виплати за шкоду майну, що перевищують 130 тис. грн, припадає 0,65% від загальної кількості виплат страховиків ОСАЦВ, однак сума таких виплат становить понад 4,3% від загальних відшкодувань.

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"Підвищення страхових сум по ОСЦПВ стане кроком до більш справедливої системи захисту прав постраждалих в ДТП. Щорічно відбувається близько тисячі випадків, коли розмір збитку машині більший, ніж страхова сума за полісом ОСАЦВ. Постраждалі в таких аваріях люди мають право на повне відшкодування. Зараз же їм доводиться вимагати компенсації понад страхову суму від винуватця ДТП, і часто це вимагає тривалого судового розгляду. Крім того, після останнього підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 6 тис. грн. утворилася колізія щодо виплат за шкоду життю та здоров'ю", - зазначив генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко.

Він пояснив, що в законі "Про ОСАЦВ" розмір таких виплат встановлюється в прив'язці до розміру мінімальної заробітної плати, а в деяких випадках, наприклад, у разі смерті або інвалідності потерпілого, розрахункова виплата може перевищувати розмір страхової суми. "Перегляд страхових сум вирішить і цю проблему", - зазначив він.

Також в МТСБУ вважають, що зростання ліміту виплат по європротоколу сприятиме підвищенню довіри українських автовласників до такого способу оформлення ДТП. У січні-травні 2021 року кількість вимог, врегульованих по європротоколу, зросла на 34% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. По європротоколу постраждалим виплачено понад 270 млн. грн, це третина від загальної суми виплат (+45%), передає forinsurer.com.

"Українські водії оцінили зручність європротоколу в разі, коли ДТП підпадає під умови його використання. Якщо скласти європротокол, то учасники аварії мають право покинути місце ДТП без виклику поліції і не платитимуть адміністративний штраф. Швидке оформлення ДТП за допомогою європротоколу допомагає уникнути дорожніх заторів, від яких страждають всі великі міста країни", - висловив упевненість Шевченко.

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Автор: Ірина Погоріла