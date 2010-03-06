Результати суботніх матчів 19-го туру Чемпіонату України з футболу

Динамо губить очки

Харків. 6 березня. УНІАН. Завершилися суботні матчі 19-го туру Чемпіонату України з футболу. Іллічівець - Динамо 1 : 1 (Тищенко 77 - Зозуля 82) Металіст - Закарпаття 2 : 1 (Девіч 20, Коельо 67 – Алексєєв 81) Зоря - Карпати 0 : 2 (Ощипко 41, Федецький 52) Завтра тур завершиться зустрічами: Арсенал - Дніпро Металург Д - Шахтар Крівбасс - Таврія Ворскла - Металург З Оболонь - Чорноморець

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