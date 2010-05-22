Литвин задоволений реконструкцією аеропорту «Харків» до Євро-2012

Харків. 22 травня. УНІАН. Голова Верховної ради України Володимир ЛИТВИН задоволений ходом реконструкції Міжнародного аеропорту «Харків» до Євро-2012, з який його ознайомив головний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Про це В.ЛИТВИН сказав сьогодні на прес-конференції у Харкові, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про враження від ходу реконструкції аеропорту та про загальний рівень підготовки міста до Євро-2012.

«Я сьогодні побачив плани робіт – роботи будуть виконані у ті терміни, які визначені. Я повинен сказати, що те, що я побачив, вселяє надію. Те, що робиться, це плюс. Головне, що смуга буде зроблена своєчасно і буде приймати всі літаки, які літають у Європі», - наголосив В.ЛИТВИН.

Він відзначив проблему доріг і готелів у Харкові, підкресливши, що ця проблема також буде вирішена у найближчі терміни.

Голова ВР висловив жаль з приводу того, що більша частина фінансування ведеться з державного бюджету, тоді як «у всіх країнах приходить приватний капітал». Для вирішення цього питання, повідомив В.ЛИТВИН, 3 червня Верховна Рада планує прийняти в остаточній редакції закон, згідно з яким надаватимуться пільги «для виконання всіх робіт для вирішення проблем підготовки до Євро-2012».

«Надаються величезні державні пільги, тобто це те, що повинно зацікавити інвесторів, які прийдуть працювати в Україну. Всі митні збори, все інше знімається», - підкреслив В.ЛИТВИН.

Разом з тим, голова ВР висловив занепокоєння з проводу того, «коли ці преференції закінчаться» і «чи закінчаться вони після 2012 року». Також В.ЛИТВИН наголосив на необхідності складання переліку потрібних для Євро-2012 товарів, предметів та обладнання, які будуть ввозитися пільгово.

За словами В.ЛИТВИНА, для залучення приватного капіталу для належної підготовки до Євро-2012 Україні необхідна політична стабільність і передбачуваність, а також відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА