У Харкові перевірятимуть знання іноземних мов з наближенням Євро-2012

Харків. 13 липня. УНІАН. Восени на працівників харківських установ і закладів, які будуть задіяні в обслуговуванні гостей фінальної частини Євро-2012 у Харкові, перевірятимуть на знання іноземних мов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні організаційного комітету з підготовки та проведення в Харкові фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу сказав голова Харківської облдержадміністрації, співголова організаційного комітету підготовки Харкова до Євро-2012 Михайло ДОБКІН.

«Ми найближчим часом, напевне восени, почнемо моделювати ситуацію. Ми приїдемо спеціальною групою перевіряючих в аеропорт, одна частина людей буде говорити тільки англійською мовою, інші будуть розуміти тільки французьку мову. Ми подивимося, як усі ці люди зможуть орієнтуватися в аеропорту. Далі міський транспорт, стадіон, ресторани, які ми заявляли, об’єкти громадського харчування, готелі, і так само ми приїдемо в заклади охорони здоров’я. Будемо моделювати ситуацію, коли людині терміново потрібно отримати медичну допомогу, будемо перевіряти, чи готовий персонал, чи готовий його прийняти, що на вході йому будуть відповідати, почувши іноземну мову. Все має бути наближено максимально до реальної обстановки. Цю вимогу сьогодні вже потрібно втілювати в життя. Так само таксі, які готові з емблемою Євро-2012 розвозити пасажирів нашим містом, - подивимося, як вони будуть готові приймати замовлення, якщо буде використовуватися іноземна мова, чи зможуть вони брати кредитні картки для розрахунків», - сказав М.ДОБКІН.

При цьому він зазначив, що подібні візити будуть проходити без попереднього узгодження.