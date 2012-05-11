Глава ФІФпро вибачився за образливі заяви на адресу України і Харкова

Харків. 11 травня. УНІАН. Генеральний секретар ФІФпро Тео ван Сеггелен висловив свої вибачення за попередні заяви щодо спроможності України прийняти матчі Євро-2012.

Про це керівник європейського відділення профспілки футболістів заявив у п`ятницю, 4 травня, під час прийому посла України в штаб-квартирі організації місті Хоофдорп (Нідерланди), повідомляє ukraine2012.gov.ua.

Генсек Фіфпро та посол України обговорили питання проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні і Польщі, який розпочнеться вже за місяць. Причиною зустрічі було декілька заяв, зроблених ван Селлегеном щодо чемпіонату Європи і ролі, яку відіграють приймаючі країни - Україна і Польща.

«Я ніколи не збирався виставляти приймаючі країни, зокрема, Україну, в негативному світлі», - пояснив ван Сеггелен послові Олександру Горіну. «Єдине, що я хотів сказати - це те, що я хвилююся за безпеку гравців ... Сподіваюся, що приймаючим країнам і УЄФА вдасться запобігти зриву цього фантастичного заходу хуліганами», - цитує слова керівника офіційний сайт ФІФпро.

«Я також хотів принести свої вибачення жителям Харкова. Я сказав, що це місто знаходиться десь в глушині. Я не мав рації. Я дізнався від своїх колег в Україні і від посла Горіна, що Харків - це хороше, історичне місто - перша столиця України, в якій проживає півтора мільйони жителів. Я приношу їм всім свої вибачення», - підкреслив він і додав, що зичить жителям України і Польщі чудового та успішного Євро-2012.

Разом з тим Посол Горін відзначив, що його зустріч з генеральним секретарем ван Сеггеленом відбулася в хорошій атмосфері: «У нас було плідне та відкрите обговорення питань щодо Євро-2012. Я дуже задоволений, що ФІФпро повністю підтримує турнір і бажає Україні та Польщі успіху в організації цього заходу».

«Бажаю всім футбольним уболівальникам з країн Європи, зокрема, Нідерландів, приємного перебування в Україні», - сказав дипломат.

Як повідомлялося раніше, Харків є одним з чотирьох українських міст, що приймають Євро-2012. За оцінками експертів, столиця Слобожанщини перебуває в числі лідерів за рівнем підготовки до континентальної першості з футболу 2012 року.

Довідка УНІАН. До головних обєктів Євро-2012 у Харкові належать зокрема: стадіон «Металіст», Міжнародний аеропорт «Харків», спортивно-тренувальна база ФК «Металіст», яка використовуватиметься збірними країн-учасниць, 5-зірковий готель Kharkiv Palace, де на час Чемпіонату розміститься штаб-квартира УЄФА. Проекти реалізує група DCH Олександра Ярославського – генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012.

Міжнародний аеропорт «Харків» - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються у рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник – О.Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція МА «Харків» здійснюється у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.Ярославського у проект становить 107,2 млн. дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво аеродромно-диспетчерський башти) - 191,3 млн. дол.

Стадіон «Металіст» до Євро-2012 (38,6 тис. глядацьких місць) урочисто відкрито 5 грудня 2009 року. Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень становлять приватні інвестиції О.Ярославського, 70% - бюджетні кошти. Загальна сума запланованих в реконструкцію стадіону інвестицій - 95,3 млн. дол. На сьогодні фактично вкладено 92,1 млн. дол. (О.Ярославський - 28,8 млн. дол. (100%), дербюджет - 43,4 млн. дол. (100%), місцеві бюджети - 20 млн. дол. (80%).

На знімках: (угорі) стадіон «Металіст», (внизу) новий пасажирський термінал аеропорту «Харків».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА