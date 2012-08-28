До громадських приймалень Бережної звернулося понад 10 тисяч харків’ян

Харків. 28 серпня. УНІАН. Понад 10 тисяч звернень від жителів Харкова налічують сьогодні громадські приймальні Ірина Бережної.

Як зазначає сама народний депутат, в основному люди приходять за юридичною допомогою і допомогою, пов`язаною із житлово-комунальною сферою.

«Ми працюємо з ЖКГ у тісній зв`язці. Як тільки надходить сигнал - оперативно інформуємо комунальну службу, і вона в міру можливостей усуває проблему», - говорить І.Бережна.

«Що стосується допомоги в юридичних питаннях, то люди найчастіше просять допомоги в оформленні документів до суду та інших інстанцій», - розповіла народний депутат.

І.Бережна також відмічає, що головне в роботі приймалень - системність. «Ми не просто приймаємо людей і прагнемо знайти шляхи вирішення їхніх проблем. Ми систематизуємо звернення, аналізуємо їх. Я завжди говорила і не втомлюся повторювати, що в роботі народного депутата дуже важливий зворотній зв`язок. Саме завдяки йому ми - народні обранці тримаємо руку на пульсі. Саме завдяки йьому з`являються важливі законопроекти в соціальній сфері. Для мене особисто, якщо хочете, депутатський прийом - лакмусовий папірець для систематизації, узагальнення і вирішення проблем усіх громадян. Не тільки тих, хто звернувся за допомогою до громадської приймальні, але й тих, у кого існує аналогічна проблема, і вирішити яку людина самостійно не в силах, зокрема й через недосконалість законодавчих норм. З чим ми сьогодні й боремося», - сказала І.Бережна.

За даними прес-служби народного депутата, громадські приймальні І.Бережної діють не лише в Харкові, але і в низці інших міст України. Так само вже упродовж кількох років вона як кваліфікований юрист дає консультації на радіо «Ера ФМ» в авторській програмі «Ваше право з Іриною Бережною».