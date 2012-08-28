До громадських приймалень Бережної звернулося понад 10 тисяч харків’ян
Приходять за юридичною допомогою
Харків. 28 серпня. УНІАН. Понад 10 тисяч звернень від жителів Харкова налічують сьогодні громадські приймальні Ірина Бережної.
Як зазначає сама народний депутат, в основному люди приходять за юридичною допомогою і допомогою, пов`язаною із житлово-комунальною сферою.
«Ми працюємо з ЖКГ у тісній зв`язці. Як тільки надходить сигнал - оперативно інформуємо комунальну службу, і вона в міру можливостей усуває проблему», - говорить І.Бережна.
«Що стосується допомоги в юридичних питаннях, то люди найчастіше просять допомоги в оформленні документів до суду та інших інстанцій», - розповіла народний депутат.
І.Бережна також відмічає, що головне в роботі приймалень - системність. «Ми не просто приймаємо людей і прагнемо знайти шляхи вирішення їхніх проблем. Ми систематизуємо звернення, аналізуємо їх. Я завжди говорила і не втомлюся повторювати, що в роботі народного депутата дуже важливий зворотній зв`язок. Саме завдяки йому ми - народні обранці тримаємо руку на пульсі. Саме завдяки йьому з`являються важливі законопроекти в соціальній сфері. Для мене особисто, якщо хочете, депутатський прийом - лакмусовий папірець для систематизації, узагальнення і вирішення проблем усіх громадян. Не тільки тих, хто звернувся за допомогою до громадської приймальні, але й тих, у кого існує аналогічна проблема, і вирішити яку людина самостійно не в силах, зокрема й через недосконалість законодавчих норм. З чим ми сьогодні й боремося», - сказала І.Бережна.
За даними прес-служби народного депутата, громадські приймальні І.Бережної діють не лише в Харкові, але і в низці інших міст України. Так само вже упродовж кількох років вона як кваліфікований юрист дає консультації на радіо «Ера ФМ» в авторській програмі «Ваше право з Іриною Бережною».