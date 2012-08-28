НБУ ліквідує банк Авакова

Харків. 28 серпня. УНІАН. Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії й призначення ліквідатора публічного акціонерного товариства «АКБ «Базис».

Як повідомляється на сайті АКБ «Базис», Нацбанк постановою №357 від 23 серпня 2012 року призначив ліквідатором ПАТ «АКБ «Базис» Ладоненка В.Н. Ліквідатор знаходиться за адресою: Харків, провулок Мар’яненка, 4.

Довідка УНІАН. Банк «Базис» заснований у 1991 році під керівництвом екс-губернатора Харківської області Арсена Авакова.

За класифікацією НБУ, «Базис» належить до групи невеликих фінустанов із активами менше 3 млрд грн.

Банк входить до складу фінансово-промислової групи «Інвестор». Його найбільшими бенефіціарами на 1 квітня 2012 року були Олег Гаєвий, Ігор Моркотонов, Ігор Котвицький.

У квітні 2012 року в банку введено тимчасову адміністрацію НБУ.

26 липня тимчасовий адміністратор направив на узгодження в НБУ програму оздоровлення банка, в рамках якої інвестори дали згоду вкласти в банк 500 млн грн.

6 серпня тимчасова адміністрація банку ухвалила рішення збільшити статутний капітал банку на 514,053 млн грн, до 641,458 млн грн шляхом приватного розміщення 401604250 простих акцій бездокументної форми номінальною вартістю 1,28 грн.

На знімку: приміщення банку «Базис» по вул. Чернишескького в Харкові.

Фото Володимира Кравченка