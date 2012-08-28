Харківський «Олімп» - чемпіон України з регбі-7

Харків. 28 серпня. УНІАН. Харківський клуб «Олімп» став переможцем чемпіонату України з регбі-7.

У фінальному протистоянні 25 серпня у Хмельницькому «Олімп» здолав одеський «Лідерс» з рахунком 19:17. За підсумками турніру харків`яни набрали 24 очки, випередивши своїх суперників по фіналу на 3 очки. Це друга поспіль упевнена перемога «Олімпу», рік тому команда вже ставала чемпіоном України, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі клубу.

«У команди є дух переможця, він допомагає нам вигравати. Ми упевнено йшли попереду на всіх етапах і завершили чемпіонат, отримавши перемогу у фіналі», - прокоментував подію Валерій Кочанов, головний тренер команди.

У ході турніру «Олімп» став лідером всіх трьох турів змагань, набираючи кожного разу максимально можливе число балів.

Команду з перемогою привітав Олександр Ярославський, президент регбійного клубу і бенефіціар компанії DCH - генерального спонсора РК «Олімп». Як відомо, харківські регбісти є не єдиним спортивним клубом, підтримку якому надає відомий бізнесмен і меценат. О.Ярославський також спонсорує футбольний клуб «Металіст», який влітку став 6-разовим володарем бронзових медалей Чемпіонату країни з футболу.

Як зазначається у повідомленні, своїм виступом у Чемпіонаті з регбі-7 команда «Олімп» продовжує переможні традиції Харківщини, яка в останні кілька років упевнено набуває статусу спортивної столиці України. Одним з імпульсів до подібного ривка стало створення в місті якісної спортивної інфраструктури, у тому числі й за рахунок приватних інвесторів, що брали участь у підготовці міста до Євро-2012. Експерти упевнені, що поява в Харкові якісних стадіонів, тренувальних баз, дитячо-

юнацьких академій дадуть серйозний поштовх до загального підйому спорту в країні. Ті діти, які сьогодні тільки роблять свої перші кроки у спорті, вже за кілька років будуть привозити до України медалі міжнародних змагань найвищої гідності.

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