Проти посадовців банку «Базис» завели справу

Харків. 28 серпня. УНІАН. У Харкові стосовно посадових осіб банку «Базис» порушено кримінальну справу за розкрадання коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник слідчого управління МВС України в Харківській області Зиновій Галаван, коментуючи проведення слідчих дій у приміщенні ПАО «АКБ «Базис» по вулиці Сумській, 88.

За його словами, кримінальну справу порушено 22 серпня «стосовно посадових осіб банку «Базис» і фізичних осіб, які отримували, домовляючись із ними, кредити і викрадали гроші» за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

З.Галаван наголосив, що сьогодні обшуки в рамках розслідування цієї кримінальної справи відповідно до санкції Київського райсуду Харкова проводилися ще за кількома адресами, окрім Сумської, 88. «Ще є кілька адрес, де проводяться одночасно обшуки. Там, де, за нашими даними, є документи та інші речі, які цікаві для слідства. Обшуки проводяться з метою вилучення документації, яка підтверджує рух цих коштів», - сказав він.

Начальник слідчого управління наголосив: «Збитки вкладників обчислюються мільйонами гривень. Злочин здійснювався наступним чином: видавалися кредити різним фізичним особам у мільйонах, заставним майном часто були різні векселі або майно, яке надалі передавалися іншим підприємствам, які проходили процедуру банкрутства. Гроші переводилися на рахунки інших фірм і потім на Кіпр та інші офшорні зони», - пояснив З.Галаван.

Він повідомив, що на сьогоднішній день обвинувачення в цій кримінальній справі нікому не висунуто.

Представник УМВС зазначив, що у приміщенні за адресою Сумська 88, розташовується не тільки банк «Базис», а й інші комерційні структури, які мають відношення до розкрадання грошових коштів із цього банку. Втім, він підкреслив, що «у тих приміщеннях, на які немає санкції суду, обшук не проводиться».

З.Галаван не відповів на питання журналістів про те, чи фігурує в кримінальній справі як один із власників банку сам екс-губарнатор Харківщини Арсен Авакова. «У справі проходять посадовці банку «Базис». Розкрадання відбувалося в 2010-2011 роках», - наголосив він.

З.Голован також запевнив, що обшук до передвиборчої кампанії не має ніякого відношення. Він підкреслив, що в редакції газети «Главное» обшук сьогодні не проводиться.

«Порушено кримінальну справу. Ми не можемо потурати злочинцям і не проводити слідчі дії через те, що у нас передвиборча кампанія. До передвиборної кампанії наші дії не мають ніякого відношення. Все проводиться відповідно до закону», - підкреслив начальник слідчого управління МВС України в Харківській області.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові в приміщенні по вулиці Сумській, 88, де розташована громадська приймальня А.Авакова та офіси структур, які пов’язують із ним (банк «Базис», АО «Інвестор», Дослідницький центр медіатехнологій, що є засновником видання «Главное») проводився обшук.

Банк «Базис» заснований у 1991 році під керівництвом екс-губернатора Харківської області Арсена Авакова. За класифікацією НБУ, належить до групи невеликих фінустанов із активами менше 3 млрд грн. Банк входить до складу фінансово-промислової групи «Інвестор». Його найбільшими бенефіціарами на 1 квітня 2012 року були Олег Гаєвий, Ігор Моркотонов, Ігор Котвицький.

У квітні 2012 року в банку введено тимчасову адміністрацію НБУ.

Нацбанк України постановою №357 від 23 серпня 2012 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії й призначення ліквідатора.