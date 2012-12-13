Харків. 13 грудня. УНІАН. У Близнюківському районі прокуратура повернула у державну власність 55 га земель водного фонду, які райдержадміністрація незаконно передала в оренду підприємству.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Олександра Мельника.

За його даними, під час перевірки прокуратура встановила, що райдержадміністрація, порушуючи закон, без проведення аукціону передала землі водного фонду одному з сільськогосподарських підприємств району.

Прокуратура на ці дії адміністрації подала протест. Господарський суд Харківської області повністю задовольнив позов прокурора Близнюківського району та, скасувавши розпорядження голови РДА, визнав недійсним договір оренди на 55 га землі.