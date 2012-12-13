Серед юристів Skadden немає фахівців з української судової системи - Власенко

Харків. 13 грудня. УНІАН. Серед групи юристів компанії Skadden, які працювали над справою екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, не було фахівців з українського права, а тому вони не компетентні давати оцінки українській судовій системі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на брифінгу в Харкові висловив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

«Вони неодноразово і публічно заявляли про те, що у них в компанії немає фахівців з українського права. І в цій команді юристів, які працювали, вони не залучали фахівців з українського права. Це приблизно так само, якби український адвокат поїхав оцінювати законодавство або хід судового процесу у Франції, не знаючи ні законодавства, ні нюансів, тим більше таких, які пов’язані з кримінальним правом і кримінальним процесом», - сказав С.Власенко.

«Давати юридичні оцінки українському законодавству можуть лише фахівці з українського законодавства», - заявив захисник.

За словами С.Власенка, навіть за таких умов юристи фірми Skadden відзначили значні порушення прав Ю.Тимошенко.

«Але навіть ці корупційно заангажовано найняті урядом Януковича юристи, які не мали серед своєї команди фахівців в українському праві змушені були визнати, що Тимошенко заарештували незаконно, Тимошенко не мала справедливого суду, і Тимошенко була позбавлена базових прав під час розгляду справи в Печерському районному суді», - наголосив С.Власенко.

Він також звернув увагу на те, що звіт юристів фірми Skadden щодо справи Ю.Тимошенко було оприлюднено в день, коли Європейський парламент розглядав резолюцію щодо України.

«Це абсолютно політично-пропагандистський документ, який було зроблено з політично-пропагандистською метою, і який використовується у політично-пропагандистських цілях», - вважає С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко у жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. Прибічники Ю.Тимошенко звинувачують нинішню владу на чолі з Президентом Віктором Януковичем у політичній умотивованості справи Ю.Тимошенко, пояснюючи це тим, що Ю.Тимошенко є основним політичним супротивником В.Януковича та загрозою для нього на майбутніх президентських виборах 2015 року. Цю точку зору поділяють багато експертів, ключових міжнародних організацій, уряди багатьох європейських країн, США та інших, вимагаючи звільнення Ю.Тимошенко з-за ґрат.

Утім, за інформацією прес-служби Міністерства юстиції України, провідна міжнародна юридична фірма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP не знайшла доказів політичної мотивації у вироку Ю.Тимошенко.