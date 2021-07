Хосе Джеймса й Таалі любить весь світ, адже вони творять неймовірну музику.

Відомий гурт Jose James & Taali їде до Києва, аби відгриміти концерт 15 липня. Це справжні зірки сучасного нео-соулу.

Хосе Джеймс – зірка культового лейбла Blue Note Recrods та одне з найяскравіших імен сучасного нео-соулу. Його стиль – відсутність чіткого напрямку і пірнання з головою у будь-який жанр, цікавий йому просто зараз – немає значення, чи це хіп-хоп, чи соул, чи драм-н-бейс. У четвертому альбомі While You Were Sleeping він поєднав джаз з музикою гуртів та виконавців, що надихають його вже багато років: Nirvana, Radiohead, Madlib, Ела Гріна, Френка Оушена та Джеймса Блейка.

Попри те, що кар’єра Джеймса триває майже півтора десятка років, його й досі називають «молодим проспектом» джаз-музики. Отримавши класичну джазову освіту у The New School of Jazz and Contemporary Music, Хосе одразу ж вдався до музичних експериментів, кожного разу видаючи щось кардинально нове. І якщо у перших його роботах він тримався традицій хіп-хопу та нео-соулу, то платівка For All We Know стала виключно джазовим релізом.

У 2010 році Джеймс випустив джазові платівку For All We Know за участі бельгійського піаніста Джеффа Неве. Цей реліз вийшов на культовому нью-йоркському джаз-лейблі Impulse! Records, на якому видавалися головні герої джазу XX століття від Рея Чарльза та Джона Колтрейна до Sun Ra. Альбом отримав премію Едісона, а L’Academie du Jazz назвала його кращим вокальним джазовим альбомом року. У своїй рецензії до альбому Love in a Time of Madness, Pitchfork назвали Джейса «одним з найяскравіших імпровізаторів десятиріччя».

На відміну від Джеймса, про сингерку-сонграйтерку Таалі у нас мало хто знає. Вона насамперед запам’ятовується особливим тембром голосу, що лишає у вухах приємне відлуння, яке звучить ще якийсь час після того, як Таалі закінчує співати. Тому її просто неможливо перестати слухати, вона зачаровує.

В її музиці особливо відчувається фолькова традиція Леонарда Коена та Джоні Мітчелла. У 2013-му вона зробила відеосалон The Orchard Sessions, записуючи лайви зі своєї нью-йоркської квартири. Зокрема, вже на тих записах можна побачити її дует з Хосе Джеймсом, а також зі Snarky Puppy та Беккою Стівенс, спільна робота з якою, до речі, принесла Таалі цього року номінацію на «Ґреммі». Один із прес-релізів описав його так: «Лос-анджельський поп, юдейська гармонія та чуттєвість нью-йоркської сонграйтерки».

Автор: Діана Могилєвич