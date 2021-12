Нею стала "Shape of You" Еда Ширана.

Пісня англійського співака Еда Ширана "Shape of You" стала найбільш прослуховуваною на сервісі Spotify. Користувачі прослухали її три мільярди разів. При цьому на YouTube кліп на цей трек набрав понад 5,5 мільярда переглядів.

Для самого Еда Ширана це стало несподіванкою, адже він не робив великі ставки на цю пісню. Він вважає, що це справжнє безумство. Крім того, відомо, що артист не планував включати її в свій альбом "÷".

Відзначимо, "Shape of You" - це не єдина пісня Ширана, яка стала "мільярдером" по прослуховуваннях. У цьому списку також є й інші композиції - "Castle On The Hill", "Happier", "Galway Girl", "I Don't Care" і "Beautiful People".

Нагадаємо, раніше співак Ед Ширан зняв свій кліп у Києві і похвалив Україну.

