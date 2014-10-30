Експерт: Суперництво між Порошенком і Яценюком може перерости в конфлікт

Таку думку висловила польська журналістка та авторка блогу "Дивлячись на Схід" Катажина Квятковська-Москалевіч під час дискусії на тему ситуації в Україні після парламентських виборів організованій Польським інститутом міжнародних відносин PISM.

"Україна не переживе третього майдану. Росія використає це", - сказала вона.

Журналістка зауважила, що у нової влади може бути спокуса піти найпростішим шляхом та реалізовувати реформи, від яких у першу чергу постраждають звичайні українці, а не олігархи.

Вона також звернула увагу, що вже зараз появляються симптоми, котрі можуть вказувати на суперечності головних лідерів політичної сцени, які можуть перерости у конфлікт, як це мало місце у минулому після Помаранчевої революції на лінії Президент-глава уряду.

"Це ні до чого доброго не приведе", - сказала вона, коментуючи оприлюднення власних коаліційних угод блоком Порошенка та партією Яценюка, котрі оголосили себе переможцями останніх виборів.

Журналістка також висловила жаль, що парламент обирався частково за мажоритарними округами, в результаті чого до нього потрапили люди старого режиму, котрі не повинні були там бути та, серед іншого, голосували за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року.

Експерт з Центру східних досліджень Войчех Кононьчук зауважив, що до нової Верховної Ради потрапило 40% депутатів, котрі раніше вже були у парламенті.

Водночас Аналітик PISM Євген Воробйов сказав, що в умовах агресії Російської Федерації головні політичні сили матимуть більшу мотивацію для того, аби домовитися між собою та реально втілювати необхідні реформи.

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Крім цього, над ними постійно тяжіє сильний тиск українців, котрі домагаються реформ та більшість з них готові пожертвувати частиною своїх власних інтересів заради змін.

З ним погодився журналіст Newsweek Miхал Кацевіч, котрий зазначив, що навіть найбільш цинічні політики не зможуть в цих умовах одразу після виборів відмовитися від виконання проголошених раніше постулатів.

Учасники дискусії зауважували теж, що ситуація взагалі може вийти з-під контролю, оскільки влада боїться людей, чиновників після розформування "Беркуту" немає кому обороняти та ситуацію можуть взяти у свої руки представники добровольчих озброєних батальйонів.

Воробйов висловив думку, що зараз влада повинна визначити нові правила гри для олігархів, назвавши це можливим в умовах, кола зараз в країні немає чіткого лідера, як це було за часів Януковича, коли провідну роль відігравав Рінат Ахметов.

Москалевіч теж застерегла, що насправді частина експертів можуть занадто оптимістично оцінювати перспективи розвитку ситуації в Україні.

Вона також додала, що блок Петра Порошенка міг програти вибори партії Яценюка через бажання досягнути компромісу із проросійськими терористами на Донбасі, котрих виборці сприйняли як "гнилих".

З нею погодився Кононьчук, котрий сказав, що українці вирішили проголосувати за "партію війни" Яценюка, ніж "партію миру" Порошенка.