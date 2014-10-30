Експерт: Суперництво між Порошенком і Яценюком може перерости в конфлікт

09:30, 30 жовтня 2014
Політика
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Можлива гра нової влади України за старими, прийнятими попереднім режимом правилами, є дуже небезпечною для Української держави, оскільки чергову хвилю масових протестів проти чинної влади країна просто не переживе.

УНІАН

Таку думку висловила польська журналістка та авторка блогу "Дивлячись на Схід" Катажина Квятковська-Москалевіч під час дискусії на тему ситуації в Україні після парламентських виборів організованій Польським інститутом міжнародних відносин PISM.

"Україна не переживе третього майдану. Росія використає це", - сказала вона.

Журналістка зауважила, що у нової влади може бути спокуса піти найпростішим шляхом та реалізовувати реформи, від яких у першу чергу постраждають звичайні українці, а не олігархи.

Вона також звернула увагу, що вже зараз появляються симптоми, котрі можуть вказувати на суперечності головних лідерів політичної сцени, які можуть перерости у конфлікт, як це мало місце у минулому після Помаранчевої революції на лінії Президент-глава уряду.

"Це ні до чого доброго не приведе", - сказала вона, коментуючи оприлюднення власних коаліційних угод блоком Порошенка та партією Яценюка, котрі оголосили себе переможцями останніх виборів.

Журналістка також висловила жаль, що парламент обирався частково за мажоритарними округами, в результаті чого до нього потрапили люди старого режиму, котрі не повинні були там бути та, серед іншого, голосували за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року.

Експерт з Центру східних досліджень Войчех Кононьчук зауважив, що до нової Верховної Ради потрапило 40% депутатів, котрі раніше вже були у парламенті.

Водночас Аналітик PISM Євген Воробйов сказав, що в умовах агресії Російської Федерації головні політичні сили матимуть більшу мотивацію для того, аби домовитися між собою та реально втілювати необхідні реформи.

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Крім цього, над ними постійно тяжіє сильний тиск українців, котрі домагаються реформ та більшість з них готові пожертвувати частиною своїх власних інтересів заради змін.

З ним погодився журналіст Newsweek Miхал Кацевіч, котрий зазначив, що навіть найбільш цинічні політики не зможуть в цих умовах одразу після виборів відмовитися від виконання проголошених раніше постулатів.

Учасники дискусії зауважували теж, що ситуація взагалі може вийти з-під контролю, оскільки влада боїться людей, чиновників після розформування "Беркуту" немає кому обороняти та ситуацію можуть взяти у свої руки представники добровольчих озброєних батальйонів.

Воробйов висловив думку, що зараз влада повинна визначити нові правила гри для олігархів, назвавши це можливим в умовах, кола зараз в країні немає чіткого лідера, як це було за часів Януковича, коли провідну роль відігравав Рінат Ахметов.

Москалевіч теж застерегла, що насправді частина експертів можуть занадто оптимістично оцінювати перспективи розвитку ситуації в Україні.

Вона також додала, що блок Петра Порошенка міг програти вибори партії Яценюка через бажання досягнути компромісу із проросійськими терористами на Донбасі, котрих виборці сприйняли як "гнилих".

З нею погодився Кононьчук, котрий сказав, що українці вирішили проголосувати за "партію війни" Яценюка, ніж "партію миру" Порошенка.

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