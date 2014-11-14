Польський аналітик про кадрові пропозиції Яценюка: Є ризик змарнувати час, провокуючи невдоволення у країні

Публічна дискусія про склад нового уряду України може бути корисною для українців і міжнародних експертів, проте вона може затягнути формування Кабінету міністрів, який має почати роботу до кінця цього року.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив аналітик польського Інституту міжнародних відносин (PISM) Євген Воробйов, коментуючи запропоновані прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком кандидатури на посади урядовців.

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"Прізвища деяких кандидатур мало що скажуть більшості політиків та експертів за кордоном, які займаються Україною, тому публічне обговорення кандидатур може бути корисним не лише для українців, але й для закордонних партнерів. Разом з тим, існує ризик змарнувати час, провокуючи внутрішнє невдоволення у країні", - сказав експерт.

За словами Воробйова, початок публічної дискусії на цю тему має сенс лише тоді, коли чітко відомо, до яких груп впливу (громадськість, експерти чи бізнес) вона адресована і чи вони матимуть "право вето" на нові призначення.

Воробйов зауважив, що переможці парламентських виборів можуть виставляти по кілька кандидатур для публічного обговорення, але така модель ще більше затягне формування нового Кабміну.

"Я б очікував формування уряду принаймні до кінця грудня з огляду на те, що новий уряд має взяти на себе відповідальність за виконання бюджету 2015 року та представляти Україну на запланованій на січень Конференції міжнародних донорів", - сказав польський експерт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 листопада, на прес-конференції прем’єр-міністр Яценюк запропонував політичним силам, які створюють парламентську коаліцію, делегувати на посади міністрів ряд конкретних кандидатур.

Так, на посаду віце-прем'єра з регіональної політики Яценюк запропонував делегувати Володимира Гройсмана; на посаду віце-прем’єра з питань АПК – Івана Мірошніченка; на посаду віце-прем’єра з гуманітарних питань – Ігоря Жданова; на посаду міністра внутрішніх справ – Арсена Авакова; на посаду міністра фінансів – Віталія Лісовенка; на посаду міністра юстиції – Павла Петренка; на посаду міністра з питань агрополітики – Леоніда Козаченка; на посаду міністра економіки – Дмитра Шимківа; на посаду міністра освіти і науки – Сергія Квіта; на посаду міністра енергетики - Андрія Коболєва; на посаду міністра культури – Євгена Ніщука; на посаду міністра охорони здоров’я – Василя Лазорищинця; на посаду міністра соціальної політики – Павла Розенка; на посаду міністра молоді і спорту – Дениса Силантьєва; на посаду міністра екології – Ганну Гопко; на посаду голови Держкомтелерадіо – Юрія Стеця.

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Що стосується президентської квоти – посад міністра оборони та міністра закордонних справ - то Яценюк зазначив, що його політичну силу влаштовують нинішні глави цих відомств, призначені Петром Порошенком - Степан Полторак та Павло Клімкін. “Вони отримують цілковиту підтримку нашої політичної сили”, - сказав він.

Щодо кандидатури міністра інфраструктури Яценюк зазначив, що по неї потрібно провести дискусію.

Крім того, прем’єр заявив, що в його політичної сили є кандидатура на посаду віце-прем'єра з питань європейської інтеграції, однак поки що “Народний фронт” не оприлюднюватиме прізвище. “Маю думку запросити на цю посаду одного з європейських лідерів, але оголосимо про остаточне рішення після завершення перемовин з тими лідерами, які привели європейські країни до членства в ЄС”, - сказав Яценюк.