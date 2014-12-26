Сенцов назвав розслідування у його справі "спіритичним сеансом у палаті для душевно хворих"

Про це повідомляє власний кореспондент УНІАН в РФ.

«Це не розслідування, це якийсь спіритичний сеанс у палаті для душевно хворих, не можуть нормальні люди доходити щоразу різних висновків», - сказав він.

«Афанасьєв чотири рази змінював свої свідчення по ходу слідства, але це йому не допомогло, йому дали 7 років. Отже коментувати дії слідства не має сенсу, це, ніби битися головою об стіну, це марно. Я можу вас тільки привітати з Новим роком і побажати, аби наступний рік був останнім роком правління вашого брехливого режиму», - сказав Сенцов і додав: «Слава Україні!».

Він наголосив, що за версією слідства, головними доказами його провини є наявність у нього двох пластикових пляшок із сіллю і металевою стружкою.

Читайте такожМосковський суд продовжив термін утримання під вартою режисера Сенцова«А також пістолет ПМ, на якому виявлено мої сліди ДНК, хоча я не одноразово заявляв, що мене під час тортур били цим пістолетом, засовували в різні місця. Нічого нового я не почув, усе ґрунтується на творі Афанасьєва, я ознайомився вже з четвертим варіантом його повісті», - сказав Сенцов.

При цьому він наголосив, що його затримали на добу раніше, ніж це записано в документах і весь цей час катували, аби одержати зізнавальні свідчення.

Він додав, що ФСБ стверджує, що тортур не було, хоча у виписці СІЗО Сімферополя через три тижні після затримання на ньому були сліди побоїв.

«Після цього Слідчий комітет дійшов геніального висновку, що побоїв було мені завдано моїми сексуальними партнерами в результаті садомазохістських дій», - наголосив Сенцов.

Як повідомляв УНІАН, український режисер Сенцов, а також активісти Олександр Кольченко, Олексій Чирний і Геннадій Афанасьєв у травні 2014 року були затримані в окупованому Росією Криму співробітниками ФСБ за підозрою в підготовці терористичних актів.

29 вересня Лефортовський районний суд Москви виніс постанову про продовження арешту Сенцову на три місяці – до 11 січня 2015 року.

У грудні в Генеральній прокуратурі Росії заявили, що заарештовані ФСБ РФ в Криму активісти Сенцов і Олександр Кольченко є громадянами Росії, оскільки після анексії півострова вони не виявили бажання зберегти інше громадянство.

Звільнити режисера неодноразово вимагали представники українського, європейського і російського кіноспівтовариства. Однак російська влада продовжує утримувати Сенцова у в'язниці.