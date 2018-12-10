Запровадження міжнародного моніторингу в Керченській протоці вимагатиме обговорення з РФ - Клімкін

Глава МЗС України попросив країни-члени ЄС запровадити механізм міжнародного моніторингу проходження суден в Керченській протоці.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що запровадження міжнародного моніторингу в Керченській протоці за судноплавством і проходом суден вимагатиме обговорення з Російською Федерацією.

Про це глава МЗС України заявив у Брюсселі після участі у робочій зустрічі з міністрами закордонних справ держав-членів ЄС.

За його словами, з главами зовнішньополітичних відомств країн-членів ЄС увага зосереджувалася на ситуації в Чорному і Азовському морях не в контексті засудження, а в тому "як надати Росії максимально сильний сигнал щодо звільнення наших моряків і, звичайно, суден".

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Клімкін повідомив, що попросив допомоги в ЄС у звільненні захоплених українських моряків.

"І вони, безсумнівно, посилять їхні зусилля. Це те, що я тільки-но почув", - зазначив глава МЗС.

Також він попросив глав МЗС ЄС допомогти забезпечити свободу судноплавства у Керченській протоці.

"Другий момент - яким чином забезпечити реальну свободу судноплавства, оскільки те, що відбувається, - це фундаментальний виклик не тільки для нас, а й для всіх", - наголосив Клімкін.

Також він переповів інформацію, озвучену міністром закордонних справ Болгарії, коли болгарське судно було зупинено на 9,5 днів.

"Коли 9,5 днів шукаєш терористів, як кажуть російські спецслужби, тоді виникає запитання - кого взагалі шукають? І це чудово всім зрозуміло", - зауважив Клімкін.

Він повідомив, що ще обговорювалося питання, "яким чином все ж таки запровадити міжнародний контроль за безпекою судноплавства, за безпекою навігації, оскільки Росія намагається узурпувати права інших, при чому і права України, і права інших країн".

"Ми говоримо про подібний механізм з деякими країнами Європейського Союзу. Будемо продовжувати ці дискусії", - зауважив Клімкін і додав, що в ЄС розглянуть питання запровадження міжнародного моніторингу.