Лідер партизанського загону "Тіні": Працювали по Захарченку, але не влучили

"Працювали з СГД по Захарченко, але промахнулися, вбили охоронця", - заявив Олександр Гладкий.

За його словами, часто їхню "роботу" приписують собі інші.

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"Я знаю, що це була наша людина. Знаю ім'я цієї людини. Нашу роботу досить часто приписують собі інші. Ми звикли", - підкреслив Гладкий, пише ZN.

Також він заявив, що на рахунку "Тіні" - понад 600 бойовиків.

"До 600 чоловік. Але у мене немає останніх даних, хлопці не виходили на зв'язок. Частина групи піднялася на північ. Працюють по спинах противника. (...) Як правило, ми працюємо в сутінках або в нічний час, найчастіше на дистанції. Ні часу, ні можливості займатися, скажімо, фото - або відеофіксацією у нас немає. Цілі рекламувати себе теж немає. Наше завдання - забезпечити Росію достатньою кількістю трун. Щоб до громадян тієї країни дійшло, куди вони влізли", - розповідає лідер партизанського загону "Тіні".

Гладкий розповів, що серед цілей "Тіні" - Андрій Борисов, позивний "Чечен", польовий командир, колишній комендант Маріуполя, знищений разом з двома офіцерами ГРУ, Протасовим і Лисяковим. Генерал Сергій Андрійченко і польовий командир Рафі Абдул Джабар, з ними 12 росіян і шість чеченців.

27 грудня при співпраці з СБУ партизанами було знищено командира снайперської групи Аміра Алданова, позивний "Лідер". У січні ліквідували російського генерал-майора Петра Павлова. І генерала-зрадника Олега Моргуна, колишнього начальника маріупольської міліції, який перейшов на бік сепаратистів", - розповідає Гладкий.