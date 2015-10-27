Наступний раунд переговорів тристоронньої контактної групи відбудеться в Мінську 17 листопада

Про це повідомив сьогодні журналістам спецпредставник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдік, передає Белта.

Він також повідомив, що в ході переговорів у Мінську українська сторона представила концепцію закону про особливості проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Петро Порошенко заявляв, що в Мінську на зустрічі Тристоронньої контактної групи українська сторона представляє зміни у виборче законодавство.

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"Сьогодні в Мінську наші представники представляють концепцію виборчого законодавства й ті зміни, які ми домовилися спільно розробити на зустрічі в "нормандському форматі". Водночас російська сторона на сьогоднішній день фактично зриває імплементацію Мінських домовленостей", - сказав він.