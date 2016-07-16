Генпрокурор планує звільнити з нової посади екс-прокурора Тернопільщини, уже призначеного заступником прокурора Хмельницької області

За словами Луценка, він має намір скасувати свій наказ про призначення, лише чекає, щоб зробити це на підставі рішення служби внутрішньої безпеки.

«Вже після підписання мною наказу мені подали документи від робочої групи, що людина приватизувала три квартири. Зараз триває службове розслідування. Встановлено, що квартири не були службовими. Формально це виводить його з відповідальності за ці дії. Просто міські голови вручали йому квартири. На якій підставі, будемо розбиратися. Але окрім кримінальної є ще моральна відповідальність. В такому колективі, де не кожен може похвалитися хоч якимось житлом, отриманим від держави, отримати підряд три квартири і їх приватизувати – з моєї точки зору це аморально. Це несумісно з прокурорською діяльністю. Якщо аналогічний висновок зробить і внутрішня безпека, то мій наказ буде скасовано», – сказав Луценко.

Він пояснив, що наразі цього не зробив, щоб не порушувати процедуру.

«Якщо його вже звільнити, то людина може відновитися через суд. Потерпіть, ми вже знаємо, про що йдеться, дамо цьому оцінку і буде відповідний наказ», – пообіцяв Луценко.

Як повідомляв УНІАН, після звільнення Мартинюка з посади прокурора Тернопільщини його було призначено заступником прокурора Хмельницької обалсті.

Новим прокурором Тернопільської області став В’ячеслав Перч.