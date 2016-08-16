Клімкін запевнив конгресменів США, що уряд налаштований виправити недоліки е-декларування

Як передає кореспондент УНІАН, про це сенатор США від Демократичної партії Крістофер Кунс, який відвідує Україну на чолі делегації американських конгресменів, заявив сьогодні журналістам у Києві.

Як зазначив сенатор, сьогодні відбулась зустріч з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, під час якої була висловлена стурбованість стосовно запуску системи електронного декларування.

"Ми отримали запевнення зі боку міністра закордонних справ, що уряд до кінця місяця налаштований невідкладно вжити заходів для вирішення деяких проблем і розбіжностей щодо цієї системи електронного декларування, щоб пересвідчитися, що система повністю відповідає міцній правовій основі для підзвітності обраних посадовців в Україні", - заявив Кунс.

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Як повідомляв УНІАН, 15 серпня голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що в Україні рівно о 00:00 офіційно запрацювала система електронного декларування. Водночас ця система запрацювала без передбаченої законом сертифікації. Сертифікацію системі повинен був видати Держспецзв'язок. Однак у цій службі заявляють про проблеми з програмним забезпеченням для системи електронного декларування.

Своєю чергою правозахисники наголошують, що запуск системи електронного декларування без сертифікації може дозволити чиновникам уникнути кримінальної відповідальності за декларування неправдивої інформації.