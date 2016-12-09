Конгрес США заборонив військову співпрацю з Росією

Американський Сенат слідом за Палатою представників схвалив "Бюджет США на потреби оборони". Серед іншого, в ньому міститься заборона Пентагону виділяти кошти на співпрацю з Росією, поки вона, зокрема, не припинить агресію в Україні. Про це повідомляється на сайті Конгресу США.

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"Заборонено використовувати кошти на двостороннє співробітництво з урядом Росії, поки Пентагон не зможе підтвердити Конгресу, що Росія припинила окупацію української території і агресивні дії, що загрожують суверенітету і територіальній цілісності України і членів Організації Північноатлантичного договору; дотримується умови та вживає заходів для виконання Мінських домовленостей", - сказано в документі.

Крім того, проект передбачає заборону на фінансування будь-яких дій, що сприяють легалізації російського суверенітету над окупованим Кримом.

Зазначимо, що цей проект бюджету також передбачає надання Україні допомоги у сфері безпеки, у тому числі летальних видів озброєнь. В наступному бюджетному році сума збільшена до 350 млн дол. США закладених в аналогічному документі на 2016 р. 300 млн дол. США.