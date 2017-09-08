Польща відреагувала на новий закон про освіту в Україні, нагадала про зобов'язання Києва

Варшава очікує, що Україна дотримається зобов'язань щодо вивчення польською нацменшиною рідної мови. Про це йдеться у заяві МЗС Польщі у зв'язку з ухваленням Україною нового закону "Про освіту".

У польському зовнішньополітичному відомстві нагадали, що Київ постійно наголошував, що мета закону, ухваленого Радою, - не ліквідація мов нацменшин.

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"Міністерство закордонних справ Польщі буде пильно стежити за імплементацією закону та вживатиме всіх необхідних заходів, щоб забезпечити полякам в Україні доступ до навчання польською мовою. Ми переконані, що українська сторона дотримається зобов'язань з проведення консультацій з нами щодо можливих нормативних актів з вживання мов нацменшин", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що Варшава знала про зміни у сфері освіти в Україні, це питання порушувалося під час засідання консультаційної комісії з освіти нацменшин у квітні 2017 року.

Раніше Угорщина висловила рішучий протест проти нового закону "Про освіту", ухваленого Верховною Радою. Також стурбованість законом про освіту вже висловила Румунія.

Як повідомляв УНІАН, законом про освіту визначено, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Також передбачено, що у закладах освіти, відповідно до освітньої програми, можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома та більше мовами - державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

В ухваленому Радою законі про освіту йдеться, що особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах для здобуття освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах дошкільної і загальної середньої освіти поряд з державною мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується через створення класів (груп) з навчанням мовою цього народу поряд з державною мовою.

Крім того, у Прикінцевих положеннях закону встановлено, що особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року подовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які діють до набрання чинності даним законом з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.