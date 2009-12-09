Прес-конференція «Заява Народної партії з приводу спроб компрометації в ЗМІ лідера партії Литвина»

Сьогодні, 9 грудня, о 14.30 відбудеться прес-конференція голови фракції Блоку Литвина Олега ЗАРУБІНСЬКОГО на тему: «Заява Народної партії з приводу спроб компрометації в ЗМІ лідера партії Володимира ЛИТВИНА».

Як повідомили УНІАН у штабі кандидата на пост Президента України В.ЛИТВИНА, прес-конференція проходитиме за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 23.

Акредитація журналістів проводиться за телефоном: 097-385-66-55.