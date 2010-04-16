В Україні зникне журналістика і буде тільки «незалежна» соціологія?

У 2009 році практично зупинився розвиток українських ЗМІ у напрямку посилення контролю за представниками влади з точки зору суспільних інтересів.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані спільного дослідження Інституту масової інформації та фонду «Демократичні ініціативи» сьогодні на прес-конференції у Києві оприлюднила науковий керівник фонду Ірина БЕКЕШКІНА.

За її словами, сьогодні українські ЗМІ досить умовно можна назвати незалежними і професійними. «На 19-му році незалежності в Україні все ще зберігається достатньо велика кількість державних та комунальних ЗМІ, а держава в особі конкретних посадових осіб досі не може позбутися радянських звичок контролювати їхню редакційну політику, а власниками-олігархами ЗМІ розглядаються як інструменти політичного впливу», - сказала І.БЕКЕШКІНА.

Вона зауважила, що відсутність суспільного телерадіомовлення не дає можливості демонструвати зразки якісної та соціально відповідальної журналістики, і в результаті спостерігається депрофесіоналізація професії журналіста.

«Багато українських журналістів фактично ними не є – вони не мають достатньої освіти, життєвого досвіду, розуміння місії професії та бажання і навички опиратися тиску. Через це на них легко впливати», - сказала І.БЕКЕШКІНА.

За її словами, така ситуація може призвести до вимивання професійних кадрів і врешті журналістика як така може припинити своє існування.