У «Тюрмі на Лонцького» покажуть фільми про Голокост

01:48, 27 жовтня 2011
Політика
1321 0

До 70-річчя трагедії Бабиного Яру

Документальні стрічки про євреїв України у часи Другої світової війни та про українців, які їх рятували, демонструватимуть у Національному музеї «Тюрма на Лонцького».

Кінопокази присвячені 70-річчю трагедії Бабиного Яру, повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

У неділю, 30 жовтня (початок о 13.00), відбудуться показ та обговорення фільму «Назви своє ім’я» (режисер Сергій БУКОВСЬКИЙ, продюсер Стівен СПІЛБЕРГ) - повнометражного документального фільму про Голокост на території України.

На неділю, 6 листопада (початок о 13.00), заплановані показ та обговорення канадської документальної стрічки «Вона заплатила життям», знятої Іриною КОРПАН про долю своєї бабусі - Катерини Сікорської, яка у роки Другої світової війни була розстріляна за рішення врятувати трьох євреїв під час Шоа.

Покази та обговорення влаштовані з ініціативи Наукового центру дослідження юдаїки та єврейського мистецтва імені Фаїни Петрякової до 70-річчя трагедії Бабиного Яру.

Директор Національного музею «Тюрма на Лонцького» Руслан ЗАБІЛИЙ повідомив, що музей у співпраці з Центром дослідження юдаїки імені Ф.Петрякової започатковує у рамках щонедільного музейного кінолекторію демонстрацію та обговорення фільмів, що розповідають про Шоа (Голокост).

Голова вченої ради Центру досліджень визвольного руху, історик Володимир В’ЯТРОВИЧ підкреслив: «На думку керівництва Радянського Союзу, замордовані у Бабиному Яру не заслуговували на пам’ять: адже це - євреї, яких після війни прийнято було називати "безродними космополітами" та "агентами міжнародного капіталізму", це українці - "буржуазні націоналісти та колаборанти", це військовополонені - "зрадники батьківщини". Сьогодні ми повертаємо у суспільну дискусію раніше не відомі чи спотворені факти і віримо, що праця істориків та кінодокументалістів дозволить кожному дізнатися більше про минуле та зробити власні висновки».

«Євреї, поруч із українцями та поляками, були серед жертв тоталітарної машини, інструментом якої була ця в’язниця. У незалежній Україні тут створено національний меморіал, в якому ми нагадуємо всім про злочини, що не повинні повторитися», - додав Р.ЗАБІЛИЙ.

У 1941-1944 роках у львівській тюрмі на вул. Лонцького розташовувалася слідча тюрма гестапо, а в 1939-1941 та 1944-1991 роках - слідча тюрма НКВД-КҐБ. До 1939 року тут була польська в’язниця, яка будувалася для кримінальних злочинців, а з часом перетворилася на місце утримання політичних в’язнів - учасників українського визвольного руху.

2008 року тюрму було вперше відкрито для громадськості, а в червні 2009 році Центр досліджень визвольного руху за підтримки СБУ та львівської громади презентував тут музей, якому 13 жовтня 2009 року надано статус національного.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter