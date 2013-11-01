Головне за день: огляд топ-новин

Обама наказав спецслужбам припинити прослуховувати МВФ і Світовий банк

Президент США Барак Обама розпорядився припинити прослуховування комунікацій МВФ і Світового банку, штаб-квартири яких розташовані у Вашингтоні. Як повідомили агентству Рейтер джерела в Білому домі, рішення про припинення електронного шпигунства з боку Агентства національної безпеки США за міжнародними фінансовими організаціями було віддано кілька тижнів тому - одночасно з розпорядженням обмежити аналогічну діяльність у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. Також держсекретар США Джон Керрі вперше офіційно визнав, що масштаби американської програми шпигунства були надмірними.

S&P знизило рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило у п'ятницю довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній і національній валюті до "В-" з "В", підтвердивши короткостроковий рейтинг "В". Крім того Standard & Poor's прогнозує девальвацію гривні до 9,5 грн/дол. у 2014 році проти очікуваних 8,2 грн/дол. у 2013 році.

Набули чинності нові правила оцінки майна

Згідно з новими правилами, тепер під час здійснення операцій з рухомим і нерухомим майном потрібно обов'язково одержувати оцінку його вартості. При цьому оцінювати вартість майна тепер можуть лише фахівці із спеціальним свідоцтвом. Слід зазначити, що до 1 лютого 2014 року діятиме спеціальний перехідний період, у ході якого чинною буде оцінка, проведена також оцінювачами, які не здобули відповідної освіти.

Росія не скорочуватиме поставки газу до України

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв не очікує скорочення поставок газу до України і Європи, хоча Київ не погасив борг у 882 млн. дол. за поставлене паливо.

Сьогодні Європейському Союзу виповнюється 20 років

Європейському союзу сьогодні виповнюється 20 років. Саме 1 листопада 1993 в силу вступив так званий Маастрихський договір, який заклав основи існування Єдиної Європи в тому вигляді, в якому ми знаємо її сьогодні. За 20 років нове об'єднання, створене на базі вже існуючих коаліцій, значно розширилося і серйозно збільшило не тільки свої території, а й економічну міць.

Продажі авто обвалилися в два рази, а дилери знову готуються піднімати ціни

Після введення Україною утилізаційного збору на автомобілі у вересні продажі нових авто впали майже в два рази, до 13 000 одиниць на місяць. З імпортерів і виробників авто утилізаційний збір почали стягувати з 1 вересня. Його величину розраховують як базову ставку збору - 5500 гривень, помножену на коригуючий коефіцієнт, який залежить від класу машини.

Янукович підписав закон, який спрощує отримання допомоги при народженні дитини

Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо скорочення кількості документів для отримання державної допомоги при народженні дитини». Для призначення допомоги при народженні дитини до органу праці та соціального захисту населення за умови пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та свідоцтва про народження дитини подається заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина.

Україна отримала розстрочку з оплати боргу за газ під 6% річних

Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер надав доповнення до контракту з "Нафтогазом України", згідно з яким було надано відстрочення оплати серпневих поставок газу до 1 жовтня: під 6% річних до дня оплати. У компанії відзначили, що, згідно з доповненням до контракту "Газпрому" і НАК "Нафтогаз України", "за кожен день прострочення платежу (не пізніше за 1 жовтня 2013 року) нараховується сума у розмірі 6% річних, починаючи з 8 вересня і закінчуючи датою оплати". Таким чином борг України перед Газпромом зріс до $ 890 мільйонів.

Тимошенко вимагає від опозиції невідкладно проголосувати за законопроект Лабунської

Екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко повністю підтримує законопроект позафракційного депутата Анжеліки Лабунської та просить опозицію без дискусії та внесення поправок проголосувати за нього. Вона підкреслила, що до Вільнюського саміту залишається вкрай мало часу. І дискусія навколо законопроекту Лабунської “зажене ситуацію в глухий кут”. Яценюк вже заявив, що опозиція готова підтримати цей законопроект. Тим часом у ПР заявили, що позицію щодо можливості лікування Тимошенко за кордоном вирішать на зборах фракції 4 листопада.

Сноуден хоче виступити перед Конгресом США

Колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден, який організував витік інформації про масове стеження американських спецслужб, заявив про своє бажання виступити перед Конгресом США. Про це розповів депутат бундестагу від партії «Зелені» Крістіан Штребель на прес-конференції після повернення з Москви. За словами депутата, Сноуден передав лист канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, в якому пояснив свою позицію, проте підкреслив, що, в першу чергу, хотів би пояснити свої дії американським конгресменам.