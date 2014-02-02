За кровопролиття на Грушевського повинні узяти відповідальність лідери опозиції - Кернес

Про це Кернес сказав в інтерв`ю радіокомпанії ”Голос Росії”, передає ІТАР-ТАСС.

”У Києві відбувається незаконне, неконституційне захоплення влади, причому системно сплановане. Але вони (лідери опозиції) йдуть від відповідальності, тому що натовп радикально налаштованих, екстремістськи налаштованих людей їх вже не чує і не слухає”, - підкреслив Кернес.

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”Захід не бачить, що робить сьогодні натовп. Захід не бачить вандалів, ”коктейлі Молотова”, розбиті бруківки, моральний і матеріальний збиток, завданий країні. Захід тільки бачить, що сьогодні правоохоронці стоять на варті безпеки країни. Вони це засуджують. Тому, я вважаю, що Захід конкретно втручається”, - підкреслив Кернес.

Він закликав Європу, перш ніж говорити ”про якісь санкції”, дотримуватися об`єктивності в оцінках.

Читайте такожКернес - мітингувальникам: Не починайте війну, в якій вам не перемогти”Тим більше, те, як на Заході придушують такі мітинги, знають всі”, - додав Кернес.

Як повідомляв УНІАН, зіткнення між мітингувальниками і правоохоронцями почалися в Києві 19 січня. Сотні людей поранені, є загиблі.