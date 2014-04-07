Шахтарі Донбасу виступили проти сепаратизму

Про це заявив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, коментуючи поширений у ЗМІ так званий "План дій", - йдеться в повідомленні прес-служби профспілки, яке цитує ICTV.

Зокрема, там йдеться про необхідність агітації шахтарів і про страйк на шахтах.

Читайте такожУ Донецьку сепаратисти розграбували ОДА"Шахтарі не будуть підтримувати сепаратистів. І на те є причини. Вони добре поінформовані про те, що в Росії в минулому році на 40% скоротилися інвестиції у вугільну промисловість. Крім того, всі знають, що там ведеться видобуток вугілля на товстих шарах, а більше 60% обсягу - в кар'єрах, відкритим способом. На таких шахтах витрати складають 10 доларів на 1 тонну. Шахтарі Донбасу знають і те, що, наприклад, у Ростовській області закриті всі шахти, за винятком трьох об'єктів, які належать українському підприємцеві Рінату Ахметову, і постачають вугілля українському споживачеві", - сказав Волинець.

Крім того, він зазначив також, що в Росії немає дотацій з бюджету на вугільну промисловість, відповідно вона не буде дотувати українські шахти.

"А це означає, що вони будуть закриті миттєво. Люди ж залишаться без зарплат і роботи. В Україні на даний момент шахти не закриваються, а зарплату шахтарям виплачують. У гірників немає причин для хвилювань і ідеї сепаратистів їм не цікаві", - сказав Волинець.