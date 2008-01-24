ПР цікаво, як міністр освіти складе шкільний тест зі словником

Нардеп-регіонал Вадим Колесніченко вважає, що Українська держава сьогодні “веде неоголошену цинічну війну проти своїх громадян”. Саме так він розцінює наказ міністра освіти й науки №1171 від 25 грудня 2007 року, яким запроваджено зовнішнє тестування у школах виключно українською мовою, незалежно від мови навчання в учбовому закладі.

“Учням, які навчалися у школах з викладанням мовами національних меншин, (міністр розпорядився) видавати, цитую «невеликий за обсягом словник, із перекладом основних термінів, що використані у тестах», - наводить слова Колесніченка сайт Партії регіонів .

“Тобто міністр настільки впевнений у геніальності цих дітей, що пропонує вивчити їм українську термінологію зі словника! прямо під час складання тесту! в той час, коли їхні однолітки займатимуться безпосередньо розв’язанням тестових завдань! – обурюється нардеп. - Було б цікаво подивитися на результати пана міністра, коли він складатиме тести на хоча б на близькій нам білоруській мові з українським словничком, а в Україні ж діти вчаться і на кримсько-татарській мові, й на молдавській, румунській, угорській, польській, які разом з російською складають мережу понад 1,5 тис. шкіл - понад півмільйона учнів”.

Колесніченко вважає це порушенням рівного права на вищу освіту (нагадаємо, що Президент Віктор Ющенко категорично наполягає на тому, що у 2008 році вступ до ВУЗів має відбуватися виключно за результатами зовнішнього тестування), “злочинною спробою позбавити права на освіту дітей за мовною ознакою, продовженням політики етноциду по відношенню до мовних меншин в Україні”.

Колесніченко звертається до Президента України як гаранта прав людини, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Генерального прокурора України, Міністерства освіти України, органів державної влади з вимогою скасувати Наказ МОН №1171 від 25.12.2007 та привести його положення у відповідність до Конституції України, Закону України «Про мови», «Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин» та взятих на себе міжнародних зобов’язань.