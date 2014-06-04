Реформу адмінслуг в Україні допоможуть втілити грузинські експерти

Про це в ефірі телеканалу TVi заявив депутат грузинського парламенту Георгій Вашадзе.

«Група грузинських експертів, яка зараз перебуває в Україні - це практики реформ, а не теоретики. Хочу відзначити, що в Україні для якісних перетворень є величезний інтелектуальний потенціал. Об'єднавши наші практичні знання з вашими можливостями ми маємо намір разом провести реформи нового покоління. Разом з тим, світ йде вперед. Різниця між реформами в Грузії і тим, що ми плануємо в Україні, перш за все, в тому, що зараз в Україні вже можна зробити набагато більше», - заявив він.

Як зазначив Вашадзе, група з 15-ти грузинських експертів вже почала спільну роботу з Міністерством юстиції.

«Ми тісно співпрацюємо з керівником Мін'юсту Павлом Петренком, готуємо пакет поправок до законодавства для українського парламенту, щоб значно спростити бюрократичні процеси в державному секторі. Найголовніше, щоб кожен громадянин України міг отримувати послуги без корупції, бюрократії та черг», - заявив він.

За словами Вашадзе, Україні необхідно перейти до надання більшості адміністративних послуг у форматі, який не буде вимагати від громадян документів взагалі, або потребуватиме їх мінімальну кількість.

«Ідея реформи у сфері адміністративних послуг в тому, що ми створюємо простір під одним дахом, де ви можете отримати будь-який сервіс з боку держави. Наприклад, приходиш і реєструєш компанію за 15 хвилин, та починаєш бізнес. Немає черг, немає бюрократії, не треба приносити силу-силенну документів з різних структур. Якщо Україна це зробить, то бізнес буде розвиватися дуже швидко», - заявив він.

За словами грузинського парламентаря, більшість послуг в реєстраційній службі можна буде отримати за 15 хвилин або максимум за годину.

«Спочатку буде близько 100 різних сервісів, потім їх кількість збільшуватиметься. Швидкість надання послуги - це пріоритет. У Грузії, щоб отримати паспорт, не треба приносити жодного документа, просто на місці знімаєш фото, і тобі відразу видають паспорт. Хочемо в Україні зробити так само», - зазначив він.

За його словами, для того, щоб усунути корупцію в цій сфері, необхідно зменшити присутність людського фактору.

«У радянські часи Грузія була найкорумпованішою республікою в СРСР. Нам вдалося змінити, перш за все, ментальність. Люди в Грузії навіть забули вже про те, що вони платили хабарі за це. Як це зробити? Потрібно, щоб якомога меншою була присутність людського фактору. Програмне забезпечення контролює терміни, які проходять від часу подачі заявки від громадянина до моменту, коли оператор повинен видати той чи інший документ. Якщо він не виданий вчасно - треба вивчити чому, це перевіряє окрема група», - повідомив політик.

Одним з основних факторів успіху реформи адміністративних послуг Вашадзе вважає запровадження системи, яка зможе гарантувати, що людина не може брати хабарі.

«Під час реорганізації реєстраційної системи в Грузії ми оголосили конкурс, в якому могли взяти участь і старі співробітники. Ми не говорили, що вони не можуть брати участь, і для них закриті двері в госструктуру. Скажу відверто, що в нашій країні в паспортних відділах і реєстрах на 40 % залишилися старі співробітники . Найголовніше поміняти систему. Я не вірю в люстрацію, якщо немає системи, яка зможе гарантувати відсутність самої можливості корупції», - вважає він.